Полицейский пострадал во время лобового столкновения автомобилей в Бурятии

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Улан-Удэ, 18 сентября. Пресс-служба Управления ГИБДД по Бурятии сообщила, что во время лобового столкновения автомобилей пострадал сотрудник полиции.

Сообщается, что водитель автомобиля LADA Kalina, во время обгона совершил выезд на встречную полосу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта и столкнулся с внедорожником ВАЗ-212140, за рулем которого находился сотрудник МВД.

Отмечается, что в результате ДТП водитель «ВАЗа» получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Бурятии прокурор с супругой утонули при попытке спасти ребенка.