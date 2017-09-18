Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке

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Сирия, 18 сентября. САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при активной поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат, освободили от террористов населенные пункты Ум Тин и Аль-Набатия в провинции Хомс, отбили нападение террористов ИГ* в районе нефтяных месторождений Аль-Тейм, освободили населенные пункты Хави Харита, Хурайта, Зуайр, Шумайтия и Аль-Хамад в провинции Дейр эз-Зор, стягивают свои войска к Голанским высотам в связи с угрозой нападения со стороны Израиля и местных боевиков.

Международная коалиция во главе с США: уничтожила входе авиаудара ВВС мечеть Ибн Абдель-Азиз в квартале Нахда в городе Ракка.

«Исламское государство»: заявило, что якобы экс-командир ССА вместе со своими 6 бойцами перешел на сторону ИГ в провинции Даръа, убило 8 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: группировка направила свои войска к пограничному пункту Баб Аль-Хава в связи с угрозой вторжения турецких войск на территорию провинции Идлиб.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов населенные пункты Ум Тин и Аль-Набатия в центральной части провинции.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

Сегодня, в 3 часа ночи САА под руководством российских советников и активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат. В настоящее время идет продвижение вглубь территории. Подробности уточняются.

САА отбила нападение террористов ИГ в районе нефтяных месторождений Аль-Тейм, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, в результате боевых столкновений с террористами ИГ САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить населенные пункты Хави Харита, Хурайта, Зуайр, Шумайтия и Аль-Хамад, расположенные к северо-западу от столицы провинции.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, террористы ИГ заявили, что якобы экс-командир ССА вместе со своими 6 бойцами перешел на сторону ИГ, воюющих на юго-западе провинции.

Напомним, провинция Даръа, наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входят в юго-западную зону деэскалации, созданную по результатам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая произошла на саммите «Большой двадцатки». Более половины территории провинции в данный момент находится под контролем альянса так называемых «умеренных» группировок «Сирийская свободная армия». В юго-западных районах продолжает действовать аффилированная с «Исламским государством»* группировка террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AlqalaamVID) один из источников, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» направили свои войска к пограничному пункту Баб Аль-Хава в связи с угрозой вторжения турецких войск на территорию провинции.

Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

Провинция Ракка

8 бойцов из отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли во время столкновений с террористами ИГ в городе Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Acemal71) один из источников.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MorocanArab) один из источников, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в квартале Нахда в городе Ракка.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Аль-Кунейтра

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА совместно с союзными силами стягивает свои войска к Голанским высотам в связи с угрозой нападения со стороны Израиля и местных боевиков.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, иракские войска отбили атаку ИГ на западе провинции Анбар, ликвидировав несколько террористов.

Иракские разведчики арестовали двух командиров ИГ на севере и востоке города Рамади в провинции Анбар, сообщает информационное агентство Iraqi News.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)