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Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке
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    Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке

    6:59  18 Сентября 2017
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    САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

    Сирия, 18 сентября. САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при активной поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат, освободили от террористов населенные пункты Ум Тин и Аль-Набатия в провинции Хомс, отбили нападение террористов ИГ* в районе нефтяных месторождений Аль-Тейм, освободили населенные пункты Хави Харита, Хурайта, Зуайр, Шумайтия и Аль-Хамад в провинции Дейр эз-Зор, стягивают свои войска к Голанским высотам в связи с угрозой нападения со стороны Израиля и местных боевиков.

    Международная коалиция во главе с США: уничтожила входе авиаудара ВВС мечеть Ибн Абдель-Азиз в квартале Нахда в городе Ракка.

    «Исламское государство»: заявило, что якобы экс-командир ССА вместе со своими 6 бойцами перешел на сторону ИГ в провинции Даръа, убило 8 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) в Ракке.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: группировка направила свои войска к пограничному пункту Баб Аль-Хава в связи с угрозой вторжения турецких войск на территорию провинции Идлиб.

    Карта Сирии

    Провинция Хомс

    Провинции Хомс и Хама

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов населенные пункты Ум Тин и Аль-Набатия в центральной части провинции.

    Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла». 

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сегодня, в 3 часа ночи САА под руководством российских советников и активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат. В настоящее время идет продвижение вглубь территории. Подробности уточняются.

    САА отбила нападение террористов ИГ в районе нефтяных месторождений Аль-Тейм, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, в результате боевых столкновений с террористами ИГ САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить населенные пункты Хави Харита, Хурайта, Зуайр, Шумайтия и Аль-Хамад, расположенные к северо-западу от столицы провинции.

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса ПальмираДейр эз-Зор.

    Провинция Даръа

    Провинция Даръа

    Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, террористы ИГ заявили, что якобы экс-командир ССА вместе со своими 6 бойцами перешел на сторону ИГ, воюющих на юго-западе провинции.

    Напомним, провинция Даръа, наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входят в юго-западную зону деэскалации, созданную по результатам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая произошла на саммите «Большой двадцатки». Более половины территории провинции в данный момент находится под контролем альянса так называемых «умеренных» группировок «Сирийская свободная армия». В юго-западных районах продолжает действовать аффилированная с «Исламским государством»* группировка террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AlqalaamVID) один из источников, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» направили свои войска к пограничному пункту Баб Аль-Хава в связи с угрозой вторжения турецких войск на территорию провинции.

    Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    8 бойцов из отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли во время столкновений с террористами ИГ в городе Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Acemal71) один из источников.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MorocanArab) один из источников, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в квартале Нахда в городе Ракка.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено  более половины города.

    Провинция Аль-Кунейтра

    Провинция Аль-Кунейтра

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА совместно с союзными силами стягивает свои войска к Голанским высотам в связи с угрозой нападения со стороны Израиля и местных боевиков.

    Ирак

    Карта Ирака

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, иракские войска отбили атаку ИГ на западе провинции Анбар, ликвидировав несколько террористов.

    Иракские разведчики арестовали двух командиров ИГ на севере и востоке города Рамади в провинции Анбар, сообщает информационное агентство Iraqi News.

    Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся  к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #дейр эз-зор #ракка
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    Сирия итоги за сутки на 18 сентября 06.00: ВКС РФ и САА перекрыли пути снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре, под огнем коалиции погибло 13 жителей Аль-Маядина
    Сирия новости 17 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» готовится к вторжению Турции
    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ
    Сирия новости 17 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», «Тахрир аш-Шам» противостоит «Файлак ар-Рахман» в Дамаске
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