Сирия: «Красный Полумесяц» доставил в Дейр эз-Зор гуманитарную помощь

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Дамаск, 18 сентября. Сирийская гуманитарная организация «Красный Полумесяц» доставила гуманитарный груз в Дейр эз-Зор спустя три года после осады города террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Farsnews.

15 сентября сообщалось, что конвой отправился в Дейр эз-Зор с 2,4 тысячами тонн помощи для мирного населения.

Накануне стало известно, что Россия заранее предупреждала США об операции в Дейр эз-Зор. Об этом сообщало RT.

* Организация запрещена на территории РФ.