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Сирия: «Красный Полумесяц» доставил в Дейр эз-Зор гуманитарную помощь
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    Сирия: «Красный Полумесяц» доставил в Дейр эз-Зор гуманитарную помощь

    2:30  18 Сентября 2017
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    Сирия: «Красный Полумесяц» доставил в Дейр эз-Зор гуманитарную помощь

    Дамаск, 18 сентября. Сирийская гуманитарная организация «Красный Полумесяц» доставила гуманитарный груз в Дейр эз-Зор спустя три года после осады города террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Farsnews.

    15 сентября сообщалось, что конвой отправился в Дейр эз-Зор с 2,4 тысячами тонн помощи для мирного населения.

    Накануне стало известно, что Россия заранее предупреждала США об операции в Дейр эз-Зор. Об этом сообщало RT.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #дейр эз-зор #красный полумесяц
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