Женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Чите

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Чита, 18 сентября. Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла в воскресенье на Карповском тракте в Чите.

По словам очевидцев, на трассе на высокой скорости столкнулись автомобили Toyota, Subaru и Nissan. В результате инцидента пострадала женщина, находившаяся в автомобиле Toyota.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасательных служб и «скорая помощь».

Согласно предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Nissan.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.