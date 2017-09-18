Книга «Прораб на галерах» расскажет, как танкист прятался от Путина

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Москва, 18 сентября. Поступившая в продажу книга Андрея Колесникова «Прораб на галерах» расскажет о неизвестных эпизодах из жизни президента России Владимира Путина.

В частности, на ее страницах можно найти историю о том, как на выставке вооружений в Нижнем Тагиле Путин подошел к танкисту. Однако тот успел спрятаться захлопнув нижний люк.

«Глава государства не растерялся, и сумел пробраться внутрь танка через башню», — вспоминает Колесников.

Накануне состоялась пресс-конференция по итогам чемпионата мира по футбола среди посольств. RT вела прямую трансляцию.