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Общество
Книга «Прораб на галерах» расскажет, как танкист прятался от Путина
Общество
Книга «Прораб на галерах» расскажет, как танкист прятался от Путина
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    Книга «Прораб на галерах» расскажет, как танкист прятался от Путина

    2:09  18 Сентября 2017
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    Книга «Прораб на галерах» расскажет, как танкист прятался от Путина

    Москва, 18 сентября. Поступившая в продажу книга Андрея Колесникова «Прораб на галерах» расскажет о неизвестных эпизодах из жизни президента России Владимира Путина. 

    В частности, на ее страницах можно найти историю о том, как на выставке вооружений в Нижнем Тагиле Путин подошел к танкисту. Однако тот успел спрятаться захлопнув нижний люк.

    «Глава государства не растерялся, и сумел пробраться внутрь танка через башню»,  — вспоминает Колесников.

    Накануне состоялась пресс-конференция по итогам чемпионата мира по футбола среди посольств. RT вела прямую трансляцию.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #танк #книга #прораб на галерах
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