Сборная Словении впервые в истории победила на Евробаскете

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Стамбул, 18 сентября. Сборная Словении впервые в истории одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу. В финальном поединке словенцы одолели команду Сербии — 93:85.

Встреча проходила в упорной и равной борьбе. Пожалуй, главным героем финальной схватки стал защитник «Майами» Горан Драгич. Он записал на свой счет 35 очков.

Отметим, что лучшим снайпером турнира стал россиянин Алексей Швед.

Победа на Евробаскете-2017 стала первой в истории сборной Словении.

Ранее Газета.ru сообщала о поражении российской сборной в матче за третье место против испанцев.