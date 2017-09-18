Сирия: конвой группировки «Тахрир аш-Шам» движется к Атме и Баб аль-Хаве

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Дамаск, 18 сентября. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что огромный военный конвой боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» направляется к сирийским населенным пунктам Атма и Баб аль-Хава.

Сообщается, что конвой выдвинулся в этом направлении после развертывания турецких сил у Идлиба.

Ранее Газета.ру сообщала, что зону деэскалации в провинции Идлиб планируют контролировать все страны — гаранты режима перемирия в Сирии. Данную информацию сообщил источник, близкий к переговорам. Зона деэскалации в Идлибе должна стать четвертой после зон в Хомсе, пригороде Дамаска Восточной Гуте и на юге Сирии в Деръаа.