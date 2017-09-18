Новая книга о Путине расскажет о его спортивных увлечениях

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Москва, 18 сентября. В новой книге Андрея Колесникова о президенте России Владимире Путине «Прораб на галерах» нашлось место и для спортивных увлечений главы государства. Об этом рассказал сам автор.

По словам Колесникова, Путин не боится пробовать себя в новых видах спорта.

Например, в 60 лет российский лидер начал играть в хоккей, хотя до этого даже не стоял на коньках. В книге рассказывается и о других увлечениях Путина, таких как подводная рыбалка.

Накануне Андрей Колесников рассказал, как появилось название «Прораб на галерах».