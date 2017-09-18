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Общество
Новая книга о Путине расскажет о его спортивных увлечениях
Общество
Новая книга о Путине расскажет о его спортивных увлечениях
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    Новая книга о Путине расскажет о его спортивных увлечениях

    0:36  18 Сентября 2017
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    Новая книга о Путине расскажет о его спортивных увлечениях

    Москва, 18 сентября. В новой книге Андрея Колесникова о президенте России Владимире Путине «Прораб на галерах» нашлось место и для спортивных увлечений главы государства. Об этом рассказал сам автор.

    По словам Колесникова, Путин не боится пробовать себя в новых видах спорта.

    Например, в 60 лет российский лидер начал играть в хоккей, хотя до этого даже не стоял на коньках. В книге рассказывается и о других увлечениях Путина, таких как подводная рыбалка.

    Накануне Андрей Колесников рассказал, как появилось название «Прораб на галерах».

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    Автор: Cергей свазовский
    #путин #хоккей #колесников #книга #прораб на галерах
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