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В Москве проходит массовая эвакуация из торговых центров
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    В Москве проходит массовая эвакуация из торговых центров

    0:15  18 Сентября 2017  /обновлено: 0:35  18 Сентября 2017
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    В Москве проходит массовая эвакуация из торговых центров

    Москва, 18 сентября. Тысячи людей эвакуированы из торговых центров «Мега-Теплый Стан» и «Океания» в Москве, а также из магазина IKEA в Химках после телефонных сообщений о минировании.

    Серия ложных сообщений о минировании длится в России на протяжении недели. К настоящему моменту ни одно из сообщений не подтвердилось, — указывает РИА Новости.

    Следует отметить, что несколько ранее около трех тысяч людей эвакуировали из торговых центров «Охотный ряд» и «Хорошо» в Москве, — пишет Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #минирование #эвакуация #охотный ряд #хорошо
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