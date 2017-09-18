В Москве проходит массовая эвакуация из торговых центров

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Москва, 18 сентября. Тысячи людей эвакуированы из торговых центров «Мега-Теплый Стан» и «Океания» в Москве, а также из магазина IKEA в Химках после телефонных сообщений о минировании.

Серия ложных сообщений о минировании длится в России на протяжении недели. К настоящему моменту ни одно из сообщений не подтвердилось, — указывает РИА Новости.

Следует отметить, что несколько ранее около трех тысяч людей эвакуировали из торговых центров «Охотный ряд» и «Хорошо» в Москве, — пишет Газета.ru.