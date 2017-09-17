Книга о Путине «Прораб на галерах» Андрея Колесникова поступила в продажу

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Москва, 17 сентября. Книга Андрея Колесникова о президенте России Владимире Путине «Прораб на галерах» поступила в продажу в России.

Отмечается, что автор книги, журналист Андрей Колесников, сопровождает главу государства с 2000-го года. Название произведения навеяно цитатой Путина, сравнившего себя однажды с «рабом на галерах».

В книге собраны неизвестные ранее широкой общественности истории из жизни главы российского государства, рассказал Андрей Колесников.

Ранее сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес ждет в Каракасе Владимира Путина.