Книга о Путине «Прораб на галерах» Андрея Колесникова поступила в продажу
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Москва, 17 сентября. Книга Андрея Колесникова о президенте России Владимире Путине «Прораб на галерах» поступила в продажу в России.
Отмечается, что автор книги, журналист Андрей Колесников, сопровождает главу государства с 2000-го года. Название произведения навеяно цитатой Путина, сравнившего себя однажды с «рабом на галерах».
В книге собраны неизвестные ранее широкой общественности истории из жизни главы российского государства, рассказал Андрей Колесников.
Ранее сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес ждет в Каракасе Владимира Путина.