Сирия: ВС США хотят более тесно взаимодействовать с ВКС РФ

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Дамаск, 17 сентября. Американское военное командование планирует установить более тесное взаимодействие между ВС США и ВКС РФ в небе над Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, планы Соединенных Штатов связаны с ударом, который якобы нанесла российская авиация по позициям вооруженного формирования оппозиции SDF (сирийские демократические силы) в Сирии.

В Пентагоне надеются на прямое сообщение между ВС США и ВКС РФ, — подчеркивает Washington Post.

Cледует отметить, что в Минобороны РФ опровергли информацию о якобы имевшей место атаке российской авиации на SDF в Дейр эз-Зоре.

«О границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам», заявил представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне сообщалось об уничтожении боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* силами ВКС РФ в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.