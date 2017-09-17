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Сирия: ВС США хотят более тесно взаимодействовать с ВКС РФ
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    Сирия: ВС США хотят более тесно взаимодействовать с ВКС РФ

    23:42  17 Сентября 2017  /обновлено: 23:49  17 Сентября 2017
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    Сирия: ВС США хотят более тесно взаимодействовать с ВКС РФ

    Дамаск, 17 сентября. Американское военное командование планирует установить более тесное взаимодействие между ВС США и ВКС РФ в небе над Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает Washington Post.

    По информации издания, планы Соединенных Штатов связаны с ударом, который якобы нанесла российская авиация по позициям вооруженного формирования оппозиции SDF (сирийские демократические силы) в Сирии.

    В Пентагоне надеются на прямое сообщение между ВС США и ВКС РФ, — подчеркивает Washington Post.

    Cледует отметить, что в Минобороны РФ опровергли информацию о якобы имевшей место атаке российской авиации на SDF в Дейр эз-Зоре.

    «О границах операции против боевиков в этом районе США были заранее предупреждены по официальным каналам», заявил представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

    Накануне сообщалось об уничтожении боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* силами ВКС РФ в Ракке.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #вкс рф #сар #вс сша #взаимодействие
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