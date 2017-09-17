Минздрав придумал, как наказать родителей за отказ от вакцинации детей
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Москва, 17 сентября. Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова предложила изменить условия страхования для родителей, которые отказались прививать своих детей.
Своим видением Скворцова поделилась в эфире телеканала НТВ. Она отметила, что министерство здравоохранения не вправе принуждать родителей к прививанию детей.
Однако, по ее мнению, если дети заболевают по вине родителей, из-за отсутствия прививки, больничные должны оплачиваться на иных основаниях.
«Мы сейчас консультируемся по этому вопросу с фондом социального страхования», — сказала Скворцова.
Накануне сообщалось, что почти 10% жителей Петербурга привиты от гриппа и ОРВИ.