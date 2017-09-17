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Россия
Минздрав придумал, как наказать родителей за отказ от вакцинации детей
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    Минздрав придумал, как наказать родителей за отказ от вакцинации детей

    22:45  17 Сентября 2017
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    Минздрав придумал, как наказать родителей за отказ от вакцинации детей

    Москва, 17 сентября. Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова предложила изменить условия страхования для родителей, которые отказались прививать своих детей.

    Своим видением Скворцова поделилась в эфире телеканала НТВ. Она отметила, что министерство здравоохранения не вправе принуждать родителей к прививанию детей.

    Однако, по ее мнению, если дети заболевают по вине родителей, из-за отсутствия прививки, больничные должны оплачиваться на иных основаниях.

    «Мы сейчас консультируемся по этому вопросу с фондом социального страхования»,  — сказала Скворцова.

    Накануне сообщалось, что почти 10% жителей Петербурга привиты от гриппа и ОРВИ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #минздрав #родители #отказ #вакцинация #привики
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