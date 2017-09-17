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Политика
Хейли заявила, что у США много вариантов военного решения конфликта с КНДР
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    Хейли заявила, что у США много вариантов военного решения конфликта с КНДР

    22:10  17 Сентября 2017  /обновлено: 22:47  17 Сентября 2017
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    Хейли заявила, что у США много вариантов военного решения конфликта с КНДР

    Вашингтон, 17 сентября. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что Соединенные Штаты рассматривают множество вариантов военного решения конфликта с Северной Кореей. Соответствующее заявление она сделала в интервью для телеканала CNN.

    По слова Хейли, в случае «безрассудного поведения» КНДР Вашингтон будет вынужден защищать своих союзников.

    В таком случае Северная Корея может быть уничтожена, — отметила Хейли.

    Она также добавила, что США ищут возможности для дипломатического урегулирования конфликта, цитирует Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #кндр #хейли #севернаякорея
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