Хейли заявила, что у США много вариантов военного решения конфликта с КНДР

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Вашингтон, 17 сентября. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что Соединенные Штаты рассматривают множество вариантов военного решения конфликта с Северной Кореей. Соответствующее заявление она сделала в интервью для телеканала CNN.

По слова Хейли, в случае «безрассудного поведения» КНДР Вашингтон будет вынужден защищать своих союзников.

В таком случае Северная Корея может быть уничтожена, — отметила Хейли.

Она также добавила, что США ищут возможности для дипломатического урегулирования конфликта, цитирует Газета.ru.