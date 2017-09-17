Саакашвили обнародовал три требования к властям Украины
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Киев, 17 сентября. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует предъявить властям Украины три требования.
Согласно предварительным данным, речь идет о формировании антикоррупционных судов, отмене депутатской неприкосновенности и принятии нового избирательного закона.
«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — подчеркнул одиозный политик.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что он не хочет организовывать новую украинскую революцию.