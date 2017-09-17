Саакашвили обнародовал три требования к властям Украины

В Избранное

Киев, 17 сентября. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует предъявить властям Украины три требования.

Согласно предварительным данным, речь идет о формировании антикоррупционных судов, отмене депутатской неприкосновенности и принятии нового избирательного закона.

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — подчеркнул одиозный политик.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что он не хочет организовывать новую украинскую революцию.