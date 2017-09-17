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Украина
Саакашвили обнародовал три требования к властям Украины
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    Саакашвили обнародовал три требования к властям Украины

    22:19  17 Сентября 2017  /обновлено: 22:29  17 Сентября 2017
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    Саакашвили обнародовал три требования к властям Украины

    Киев, 17 сентября. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует предъявить властям Украины три требования.

    Согласно предварительным данным, речь идет о формировании антикоррупционных судов, отмене депутатской неприкосновенности и принятии нового избирательного закона.

    «Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — подчеркнул одиозный политик.

    Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что он не хочет организовывать новую украинскую революцию.

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    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили
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