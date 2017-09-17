Сексуальная байкерша из Воронежа покорила Сеть пикантными фото
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Воронеж, 17 сентября. Пикантные фотографии девушки из Воронежа в образе байкера вызвали живой отклик в сети Интернет.
На фотографии молодая девушка позирует на мотоцикле BMW в нижнем белье и кожаной куртке.
Пользователи Всемирной паутины по достоинству оценили красоту мотоциклистки и выразили сожаление, что не все байкеры выглядят столь привлекательно.
Сексуальная байкерша из Воронежа попозировала на мотоцикле: Пользователи Сети обсуждают снимки сексуальной воронежской байкерши. Девушка…— Блоггер Василий (@BloggerVasiliy) September 17, 2017
Ранее сообщалось о байкере из Севастополя, который проучил автохама.