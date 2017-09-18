Сирия итоги за сутки на 18 сентября 06.00: ВКС РФ и САА перекрыли пути снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре, под огнем коалиции погибло 13 жителей Аль-Маядина

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Сирия, 18 сентября. ВКС РФ и САА отрезали пути снабжения ИГ* в Дейр эз-Зоре, под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение района Джафра и продолжают поддерживать продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в районе Акербата, взорвали туннель боевиков в Дамаске, потеряли четырех солдат в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: казнило подростка в Аль-Маядине, убило четырех солдат САА в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Ракке, Хаме и Дейр эз-Зоре.

«Файлак ар-Рахман»: обстреляла КПП САА в Восточной Гуте, ликвидировала восемь боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с террористами ИГ в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к наступлению на Идлиб со стороны Турции, потеряла восемь боевиков в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, противостоит ИГ в Даръа, ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, взяли под контроль ряд зданий и уничтожили 33 террориста ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по Ракке, в результате чего погибли женщина и двое детей.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной оппозицией. По данным военного источника в Twitter (@ahmedezz1841982) правительственные войска нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Айн Тарма. Другой местный источник сообщил в Twitter (@houssam45579755), что САА ведет ракетный обстрел позиций боевиков в Джобаре.

В районе поселения Кафр Батна зафиксированы боестолкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что взаимные перестрелки сторонников «Ан-Нусры» и боевиков радикальной оппозиции привели к гибели нескольких мирных жителей поселения. В конце дня Damascus Now сообщило, что в ходе боестолкновения ликвидировано восемь боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо Сирийские демократические силы (SDF) продолжили вести обстрел позиций поддерживаемой Турцией Сирийской свободной армии (ССА). Военный источник в Twitter (@aljmhoria) писал, что боевые действия велись в окрестностях города Азаз.

В районе Аль-Захра на западе провинции боевики обстреляли ракетами мирные районы. Сирийской центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в результате атаки радикалов несколько гражданских лиц получили ранения.

На шоссе Алеппо-Ракка произошел взрыв, в результате которого был убит командир военного совета Манбиджа. О происшествии сообщил один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Alhskaaa).

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами ИГИЛ*. Местные СМИ сообщили, что САА при поддержке ВКС РФ выбила боевиков «Исламского государства» из района Джафра, отрезав тем самым ключевой путь снабжения террористической организации. Позже военный источник в Twitter (@sayed_ridha) сообщил, что на территории района заблокированы несколько групп радикальных исламистов. По информации Twitter-канала (@ir_lions) армия САР продолжает продвижение в кварталах Джафры с целью полностью зачистить район от членов«Исламского государства». Кроме того поддержка ВКС России обеспечила сирийской армии контроль над поселением Аяш и лагерем Ас-Саика. Продвигаясь далее на юго-запад правительственные войска заняли стратегически важную высоту Телят аль-Хаджиф. Об этом писало информагентство Damascus Now.

В районе нефтяного поля Ат-Тайм к юго-западу от административного центра провинции в столкновении с ИГИЛ погибло четыре солдата Сирийской арабской армии (САА). Также источник в Twitter (@V0kdCaDyfOH9JjI) писал, что террористы «Исламского государства» уничтожили боевую машину пехоты армии САР.

В пригороде Аль-Маядина террористы «Исламского государства» казнили подростка за то, что тот пользовался интернетом, передает местный источник в Twitter (@marjalhaq). Автор публикации подчеркивает, что молодого человека расстреляли на глазах родителей, а позже не дали семье забрать тело казненного для захоронения.

ВВС международной коалиции нанесли удары по городу Аль-Маядин. По сообщению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате авианалета погибло 12 мирных жителей.

Провинция Идлиб

Командир протурецкой группировки «Лива аль-Мутасим» заявил, что в районы Баб Аль-Хава и Атама вошли новые турецкие войска. Сообщение опубликовал один из военных источников в социальной сети Twitter (@veporsiempr). Ранее сообщалось о прибытии в турецкий населенный пункт Рейханли, расположенный недалеко от границы с Сирией, большого количества военной техники. Позже стало известно, что боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» сосредотачивают силы в районе сирийско-турецкой границы. По данным военного источника в Twitter (@Souria4Syrians) боевики «Ан-Нусры» готовятся к вторжению со стороны турецких войск.

Кроме того, боевики «Тахрир аш-Шам» проводят рейды в северной и северо-западной частях провинции Идлиб. Almanar News сообщило, что в результате прочесывания местности радикалы арестовали нескольких людей, в числе которых боевики «умеренной» «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА). Также члены «Тахрир аш-Шам» арестовывают мирных жителей подконтрольных им районов провинции.

Напомним, радикальная коалиция «Тахрир аш-Шам», управляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры», установила контроль над административным центром и рядом населенных пунктов региона. Две недели назад боевики «Ахрар аш-Шам» и «свободной армии» вместе с членами других оппозиционных группировок, действующих на территории Идлиба, предприняли попытку развязать военный переворот с целью захвата контроля над провинцией.

Провинция Даръа

В провинции Даръа Сирийская свободная армия (ССА) продолжила атаковать позиции группировки «Джейш Халиб ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал боевые действия между противниками в районе реки Ярмук. Кроме того боевики «свободной армии» провели обстрел позиций террористов в окрестностях города Джлин. По данным военного источника в Twitter (@Muhamadhorani) в результате обстрела боевикам удалось нейтрализовать группу радикальных исламистов. Ранее сообщалось о боестолкновениях между группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Ахрар аш-Шам» в районе населенного пункта Хейт за юго-западе провинции Даръа. Террористам ИГ удалось отбить атаку боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

В городе Ракка отмечались ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Albawabh News сообщило, что в эпицентре вооруженного столкновения находятся районы Аль-Мурур и Аль-Харамия. Военный источник в Twitter (@No2Daesh) передает, что в ходе сражений в городе Ракка бойцы курдских отрядов уничтожили 33 террориста и ликвидировали «джихад-мобиль» ИГИЛ. Кроме того курдские ополченцы взяли под контроль здания полицейского участка, спортивного клуба и центральной тюрьмы. Источник в Twitter (@VivaRevolt) также сообщил, что SDF расширили зону своего контроля в районе Аль-Амин.

Бойцов курдского ополчения поддерживают ВВС международной коалиции. По данным информационного агентства Albawabh News авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла ряд ударов по жилым районам города, в результате чего погибла женщина и двое ее детей.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама ВКС РФ продолжили наносить удары по позициям террористов «Исламского государства» внутри «Акербатского котла». О новом боевом вылете российской авиации пишет местный источник в Telegram (@NRVR11). В районе Злин бойцы Национальных сил обороны (NDF) сбили дрон боевиков, передает военный источник в социальной сети Twitter (@mortada197616).

На северо-востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций радикальных боевиков сразу в трех населенных пунктах. Военный источник в Twitter (@arabi_today) сообщил, что солдаты правительственной армии открыли огонь по зонам дислокации радикалов в деревнях Атшан и Аль-Сармания. По сведениям другого источника, опубликованным в микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) обстрелу со стороны армии Башара Асада подверглись также укрепрайоны антиправительственных группировок в населенном пункте Аль-Кахира.

Ирак

В Мосуле прогремел взрыв. Iraqi News сообщает, что в здании школы сдетонировало взрывное устройство. В результате инцидента погибло 15 человек, еще 23 мирных жителя получили ранения. Бойцы курдского ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят рейды в районе Балад провинции Салах эд-Дин. Alsumaria News пишет, что ополченцы обнаружили захоронение террористов с телами 15 членов «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News передает, что во время обыска одного из зданий в районе Аль-Будэж сдетонировала бомба, заложенная террористами ИГИЛ. В результате инцидента ранено двое мирных жителей и два бойца «Хашд аш-Шааби».

Власти Ирака выступают против референдума о независимости Курдистана, который должен состояться 25 сентября. По словам вице-президента Ирака Нури аль-Малики, которые опубликовало Al-Masdar News, отделение курдской территории не пойдет на пользу ни Ираку, ни гражданам возможного нового независимого государства. Кроме того, информационное агентство пишет, что Иран пригрозил закрыть границу с иракским Курдистаном, если референдум состоится.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)