В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз

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Москва, 17 сентября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что достичь снижения смертности от гриппа в 20 раз в 2016-м году во многом удалось благодаря массовому прививанию людей.

Она уточнила, что за этот период удалось привить 56 миллионов людей, или 38% населения России.

Скворцова выразила благодарность представителям крупного бизнеса, помогавшим реализовать программу вакцинации, пишет Газета.ru.

Накануне сообщалось о сокращении смертности от гриппа в 20 раз в 2016-м году.