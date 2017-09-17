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Россия
В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз
Россия
В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз
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    В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз

    21:31  17 Сентября 2017
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    В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз

    Москва, 17 сентября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что достичь снижения смертности от гриппа в 20 раз в 2016-м году во многом удалось благодаря массовому прививанию людей.

    Она уточнила, что за этот период удалось привить 56 миллионов людей, или 38%  населения России.

    Скворцова выразила благодарность представителям крупного бизнеса, помогавшим реализовать программу вакцинации, пишет Газета.ru.

    Накануне сообщалось о сокращении смертности от гриппа в 20 раз в 2016-м году.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #прививки #грипп #минздрав #смертность
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