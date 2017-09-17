Четыре туриста погибли в ДТП в Турции

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Анкара, 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии на юге Турции. Об этом сообщило в воскресенье издание Hurriyet.

Инцидент произошел в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, в котором находились турецкие туристы, не справился с управлением. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще 27 пострадавших получили различные травмы.

Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестная злоумышленница плеснула соляной кислотой в туристок в Марселе.