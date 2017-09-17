Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
В Минздраве объяснили, как удалось снизить смертность от гриппа в 20 раз
Украина
Саакашвили не хочет организовывать новую революцию на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили не хочет организовывать новую революцию на Украине

    21:26  17 Сентября 2017
    40

    Саакашвили не хочет организовывать новую революцию на Украине

    Киев, 17 сентября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пока не планирует организовывать революцию на Украине.

    Политик надеется на выполнение своих требований законным путем.

    «Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — цитирует слова Саакашвили издание «Гордон».

    Напомним, ранее стало известно о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет добраться до Киева в начале октября и предъявить украинским властям пакет своих требований.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18254

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7780

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6332

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9533

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        37685
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        19:23   17 Сентября 2017
        190
        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        18:16   17 Сентября 2017
        15504
        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        15:10   17 Сентября 2017
        4167
        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        13:12   17 Сентября 2017
        1482