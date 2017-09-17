Саакашвили не хочет организовывать новую революцию на Украине

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Киев, 17 сентября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пока не планирует организовывать революцию на Украине.

Политик надеется на выполнение своих требований законным путем.

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — цитирует слова Саакашвили издание «Гордон».

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет добраться до Киева в начале октября и предъявить украинским властям пакет своих требований.