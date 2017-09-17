Трамп посвятит свое выступление на Генассамблее ООН Северной Корее и Ирану
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Вашингтон, 17 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посвятить свою речь на сессии Генассамблеи ООН защите демократических ценностей. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Он собирается выступить в защиту этих ценностей и обратить внимание на то, что они подвергаются атаке… Президент также хочет указать на конкретные угрозы — КНДР, Иран, терроризм, международный терроризм», — отметил дипломат.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выступить на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года.