Трамп посвятит свое выступление на Генассамблее ООН Северной Корее и Ирану

Вашингтон, 17 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посвятить свою речь на сессии Генассамблеи ООН защите демократических ценностей. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Он собирается выступить в защиту этих ценностей и обратить внимание на то, что они подвергаются атаке… Президент также хочет указать на конкретные угрозы — КНДР, Иран, терроризм, международный терроризм», — отметил дипломат.