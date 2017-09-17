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Россия
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Общество
Трамп посвятит свое выступление на Генассамблее ООН Северной Корее и Ирану
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    Трамп посвятит свое выступление на Генассамблее ООН Северной Корее и Ирану

    21:10  17 Сентября 2017
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    Трамп посвятит свое выступление на Генассамблее ООН Северной Корее и Ирану

    Вашингтон, 17 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует посвятить свою речь на сессии Генассамблеи ООН защите демократических ценностей. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «Он собирается выступить в защиту этих ценностей и обратить внимание на то, что они подвергаются атаке… Президент также хочет указать на конкретные угрозы — КНДР, Иран, терроризм, международный терроризм», — отметил дипломат.

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выступить на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп
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