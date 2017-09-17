Сирия новости 17 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» готовится к вторжению Турции

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Сирия, 17 сентября. САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль город Аяш и высоту Телят аль-Хаджиф в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» стягивает силы на границу с Турцией, ожидая вторжения, Ирак выступает против референдума о независимости Курдистана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел боевиков в Дамаске и Латакии, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре и Ракке.

«Файлак ар-Рахман»: ликвидировала восемь боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к наступлению на Идлиб со стороны Турции, потеряла восемь боевиков в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит САА в Восточной Гуте.

Курды: взяли под контроль ряд зданий в Ракке.

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Кафр Батна продолжается противостояние между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в ходе боестолкновения ликвидировано восемь сторонников «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что взаимные перестрелки противников привели к гибели нескольких мирных жителей поселения.

В районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок Сирийская свободная армия (ССА) и правительственными войсками.

Провинция Латакия

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что правительственная армия ведет обстрел позиций боевиков в Курдских горах. Информации о потерях радикальной группировки пока нет.

Ранее сообщалось, что армия САР провела обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе горного массива Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия. Также правительственные войска вели бой с радикалами «Джебхат ан-Нусры» в Туркоманских горах.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС России продолжает освободительную операцию в городе Дейр эз-Зор и ближайших окрестностях. Информационное агентство Damascus Now сообщает, что САА при поддержке ВКС РФ установила контроль над поселением Аяш и лагерем Ас-Саика. Продвигаясь далее на юго-запад правительственные войска заняли стратегически важную высоту Телят аль-Хаджиф. Об этом также пишет Damascus Now.

Сирийская арабская армия (САА) ведет минометный обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Хусейния к северу от Дейр эз-Зора. Об этом пишет Masar Press Agency в своем аккаунте в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Идлиб

Военный источник в Twitter (@Souria4Syrians) сообщает, что боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», контролируемой «Джебхат ан-Нусрой»* сосредотачивают силы в районе сирийско-турецкой границы. По данным автора публикации боевики «Ан-Нусры» готовятся к вторжению со стороны турецких войск.

Ранее сообщалось, что члены «Тахрир аш-Шам» проводят рейды в северной и северо-западной частях провинции Идлиб. В результате прочесывания местности радикалы арестовали несколько человек, в числе которых боевики «умеренной» «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Ракка

В ходе продолжающейся зачистки города Ракка бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под контроль здания полицейского участка, спортивного клуба и центральной тюрьмы. Кроме того, по сообщению местного источника в Twitter (@VivaRevolt) курдские отряды ополчения расширили зону своего контроля в районе Аль-Амин.

Ранее сообщалось, что в боях с «Исламским государством»* бойцы курдских отрядов уничтожили 33 террориста, а также обезвредили «джихад-мобиль».

Ирак

На западе Багдада произошел взрыв, пишет Iraqi News. По данным информационного агентства в результате инцидента пять мирных жителей получили ранения. Взрывное устройство было заложено рядом с магазином в районе Аль-Фурат.

Власти Ирака выступают против референдума о независимости Курдистана, который должен состояться 25 сентября. По словам вице-президента Ирака Нури аль-Малики, которые приводит Al-Masdar News, отделение курдской территории не пойдет на пользу ни Ираку, ни гражданам возможного нового независимого государства. Кроме того, информационное агентство пишет, что Иран пригрозил закрыть границу с иракским Курдистаном, если референдум состоится.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)