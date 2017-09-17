Женщина и трое детей погибли при пожаре в Новгородской области

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Великий Новгород, 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели четырех человек во время пожара в Новгородской области. Об этом сообщили представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в одноэтажном жилом доме в селе Поддорье. Согласно предварительным данным, трагедия унесла жизни женщины и ее троих детей.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в Ивановской области унес жизни двух человек. Еще четыре человека были доставлены в больницу.