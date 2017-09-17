Сирия и «курдский терроризм»: почему действия курдов в Дейр эз-Зоре не отличаются от действий ИГ*

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Как сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за последние дни разведка не выявила ни одного боестолкновения террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) с вооруженными представителями «третьей силы» на восточном берегу Евфрата.

Пока единственные, против кого воюют проамериканские курдские формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG), — это местные арабо-суннитские племена. По сообщениям источников в социальных сетях продвижение курдов по территории провинции Дейр эз-Зор сопровождается «этническими чистками» среди местного населения.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) действия курдов в провинции Дейр эз-Зор:

«Здесь, прежде всего, нужно отметить, что и сирийское руководство, и российское командование заявляло, что в провинции Дейр эз-Зор будет действовать сирийская правительственная армия, которая уже достаточно давно ведет операции по освобождению провинции Дейр эз-Зор. Но курдские вооруженные формирования под патронажем американской коалиции также начали военную операцию на востоке Сирии».

Эксперт подтвердил, что эта военная операция, действительно, сопровождается столкновениями с суннитским населением:

«Часть суннитского населения в этом регионе, надо признать, в какой-то степени поддержало боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в самом начале их продвижения на территории Сирии, в 2013-м году. Но это были лишь отдельные группировки, которые были аффилированы с ИГ*. Однако подавляющая часть суннитского населения в этом районе страдала от действий террористов так же, как страдал остальной сирийский народ в других районах страны, находившихся под контролем боевиков».

Наш собеседник считает, что действия курдских вооруженных отрядов против суннитского населения действительно похожи на этнические чистки:

«Под видом того, что курдские силы якобы борются и выявляют те элементы в провинции Дейр эз-Зор, которые якобы поддерживали «Исламское государство» (запрещено в РФ), и идут такие репрессивные действия против арабо-суннитского населения, которое представляет этно-конфессиональное большинство на востоке Сирии. Это, конечно усугубляет ситуацию, обостряет те противоречия, которые имеют место в этом регионе, и, конечно, это негативно влияет на действия сирийской правительственной армии, которая при поддержке ВКС РФ освобождает Дейр эз-Зор. Это, безусловно, надо признать».

По мнению эксперта, действия курдских формирований являются логическим продолжением той политики, которую Соединенные Штаты Америки и, в частности, возглавляемая ими коалиция проводят в Сирии:

«Целью и Соединенных Штатов, и международной коалиции, которую они возглавляют, является поддержка курдских формирований, которые пытаются как можно больше территорий в этом районе поставить под свой контроль. Что, в общем-то, ведет к тенденции раскола в Сирии. И это негативный фактор, который будет способствовать обострению ситуации в провинции Дейр эз-Зор».

По мнению эксперта, надо признать, что «Демократические силы Сирии» и «Народные отряды самообороны» ранее сыграли определенную роль в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Но то, что сейчас делают эти курдские вооруженные формирования, похоже на деятельность террористических группировок против мирного населения. Здесь надо говорить о том, что эти действия незаконны».

Как отметил наш собеседник, сирийское руководство не раз заявляло, что все вооруженные силы, которые действуют на территории САР, в том числе, и курдские формирования, должны координировать свои действия с законным правительством Сирии:

«Это безусловный факт. Но этого мы не наблюдаем ни со стороны международной коалиции, возглавляемой США, ни со стороны курдских формирований, которые действуют по указке Вашингтона. Продвигаясь, курды устраивают этнические чистки также с благословения Соединенных Штатов. В этом плане можно говорить, что действия курдов не отличаются от тех действий, которые проводили отряды боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

* Организация запрещена на территории РФ.