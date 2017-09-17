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Россия
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Политика
В Совфеде России считают противоречивыми заявления США по проблеме Северной Кореи
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    В Совфеде России считают противоречивыми заявления США по проблеме Северной Кореи

    20:28  17 Сентября 2017
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    В Совфеде России считают противоречивыми заявления США по проблеме Северной Кореи

    Вашингтон, 17 сентября. Американские власти делают крайне противоречивые заявления, посвященные проблеме КНДР. Так считает исполняющий обязанности главы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

    «То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

    Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон рассказал о том, что Россия и Китай должны оказать давление на Северную Корею.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #рф
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