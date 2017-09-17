В Совфеде России считают противоречивыми заявления США по проблеме Северной Кореи

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Вашингтон, 17 сентября. Американские власти делают крайне противоречивые заявления, посвященные проблеме КНДР. Так считает исполняющий обязанности главы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон рассказал о том, что Россия и Китай должны оказать давление на Северную Корею.