Девять человек пострадали из-за отравления неизвестным газом в Лондоне
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Лондон, 17 сентября. Девять человек пострадали в результате отравления неизвестным газом в юго-восточной части столицы Соединенного Королевства. Об этом сообщили в воскресенье британские СМИ.
Двое пострадавших были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 12 человек и попросили местных жителей не паниковать.
Residents evacuated from Lee homes in 'chemical incident' (via BBC London News): https://t.co/0CcTFphno5 #London #News— The London Pulse (@thelondonpulse) September 17, 2017
Ранее стало известно о том, что полиция Великобритании задержала второго подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро.