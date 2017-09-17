Возможности белорусской РСЗО «Полонез» проверили на учениях «Запад-2017»

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Москва, 17 сентября. Белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» применялась военными в ходе учений «Запад-2017» на территории Белоруссии. Об этом сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь ГУ идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

«В ходе учения проверяются возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники как отечественного, так и совместного производства», — сообщил он журналистам.

По его словам, в тактических эпизодах были задействованы РСЗО «Полонез», противотанковый ракетный комплекс «Шершень» и другие.

Добавим, на российско-белорусских учениях также проверили функционирование высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных ВС России.