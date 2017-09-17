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Технологии
Возможности белорусской РСЗО «Полонез» проверили на учениях «Запад-2017»
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    Возможности белорусской РСЗО «Полонез» проверили на учениях «Запад-2017»

    19:52  17 Сентября 2017
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    Возможности белорусской РСЗО «Полонез» проверили на учениях «Запад-2017»

    Москва, 17 сентября. Белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» применялась военными в ходе учений «Запад-2017» на территории Белоруссии. Об этом сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь ГУ идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

    «В ходе учения проверяются возможности новых и прошедших модернизацию образцов вооружения и военной техники как отечественного, так и совместного производства», — сообщил он журналистам.

    По его словам, в тактических эпизодах были задействованы РСЗО «Полонез», противотанковый ракетный комплекс «Шершень» и другие.

    Добавим, на российско-белорусских учениях также проверили функционирование высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных ВС России. 

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    Автор: Борис Любимов
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