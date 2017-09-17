Турция передислоцировала к границе с Сирией 80 единиц бронетехники

В Избранное

Анкара, 17 сентября. Турция передислоцировала к границе с Сирией около 80 бронированных военно-транспортных средств. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

Бронетехника была доставлена из района Люлебургаз в провинцию Хатай по железной дороге.

О переброске турецкой военной техники и солдат к сирийской границе также сообщалось 15 сентября. Кадры с бронетранспортерами ВС Турции, движущимися в сторону турецко-сирийской границы в провинции Хатай, распространил телеканал «А хабер».