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Новости Сирии
Турция передислоцировала к границе с Сирией 80 единиц бронетехники
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    Турция передислоцировала к границе с Сирией 80 единиц бронетехники

    19:39  17 Сентября 2017
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    Турция передислоцировала к границе с Сирией 80 единиц бронетехники

    Анкара, 17 сентября. Турция передислоцировала к границе с Сирией около 80 бронированных военно-транспортных средств. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

    Бронетехника была доставлена из района Люлебургаз в провинцию Хатай по железной дороге.

    О переброске турецкой военной техники и солдат к сирийской границе также сообщалось 15 сентября. Кадры с бронетранспортерами ВС Турции, движущимися в сторону турецко-сирийской границы в провинции Хатай, распространил телеканал «А хабер». 

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    Автор: Борис Любимов
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