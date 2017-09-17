Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Девять человек пострадали из-за отравления неизвестным газом в Лондоне
Политика
Моралес рассчитывает на визит Путина в Боливию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Моралес рассчитывает на визит Путина в Боливию

    19:51  17 Сентября 2017
    40

    Моралес рассчитывает на визит Путина в Боливию

    Сукре, 17 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Боливию в ноябре 2017 года. Об этом сообщил боливийский лидер Эво Моралес.

    Согласно предварительным данным, речь идет о мероприятии Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

    «Президент России посетит Боливию, возможно, впервые в истории», — цитирует слова Моралеса ТАСС.

    Моралес рассчитывает на визит Путина в Боливию

    Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #путин #боливия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18184

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7772

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6309

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9518

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        37527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        19:23   17 Сентября 2017
        85
        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        18:16   17 Сентября 2017
        8996
        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        15:10   17 Сентября 2017
        3695
        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        13:12   17 Сентября 2017
        1365