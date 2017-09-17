Моралес рассчитывает на визит Путина в Боливию

В Избранное

Сукре, 17 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Боливию в ноябре 2017 года. Об этом сообщил боливийский лидер Эво Моралес.

Согласно предварительным данным, речь идет о мероприятии Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

«Президент России посетит Боливию, возможно, впервые в истории», — цитирует слова Моралеса ТАСС.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.