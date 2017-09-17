Иракский Курдистан направит в Багдад делегацию для переговоров по референдуму

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Багдад, 17 сентября. Власти Иракского Курдистана направят в Багдад делегацию для переговоров по проведению референдума о независимости. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, решение об отправке делегации было принято сегодня на совещании Высшего совета по проведению плебисцита под руководством главы курдского региона Масуда Барзани. Ожидается, что представители Иракского Курдистана отправятся в Багдад в течение двух дней.

Ранее парламент Иракского Курдистана одобрил проведение референдума о независимости 25 сентября. В Белом доме призвали власти Иракского Курдистана отказаться от этих планов и сесть за стол переговоров.