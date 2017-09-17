США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

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Вашингтон, 17 сентября. Посольство Соединенных Штатов Америки на Кубе может быть закрыто после так называемой «акустической атаки». Об этом рассказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

«Это очень серьезный вопрос, учитывая нанесенный людям вред. Мы вернули домой некоторых из них. Он находится на рассмотрении», — объяснил он.

Rex Tillerson says the closure of the U.S. Embassy in Cuba is "under review” following unexplained incidents. https://t.co/HfrPa8skr5 pic.twitter.com/8z2JmJNDn0 — Chicago Tribune (@chicagotribune) September 17, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что несколько американских дипломатов получили черепно-мозговые травмы на Кубе.