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Политика
США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон
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    США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

    19:23  17 Сентября 2017
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    США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

    Вашингтон, 17 сентября. Посольство Соединенных Штатов Америки на Кубе может быть закрыто после так называемой «акустической атаки». Об этом рассказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 

    «Это очень серьезный вопрос, учитывая нанесенный людям вред. Мы вернули домой некоторых из них. Он находится на рассмотрении», — объяснил он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что несколько американских дипломатов получили черепно-мозговые травмы на Кубе.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #куба
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