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Политика
КНДР будет уничтожена: Хейли предостерегла Пхеньян от «безрассудного» поведения
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    КНДР будет уничтожена: Хейли предостерегла Пхеньян от «безрассудного» поведения

    19:15  17 Сентября 2017
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    КНДР будет уничтожена: Хейли предостерегла Пхеньян от «безрассудного» поведения

    Вашингтон, 17 сентября. Если власти Северной Кореи продолжат вести себя «безрассудно», США уничтожат КНДР. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

    В интервью телеканалу CNN Хейли рассказала, что Вашингтон пытается использовать любую дипломатическую возможность для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, однако все доступные средства в СБ ООН по большому счету исчерпаны.

    «Думаю, все мы знаем, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется защищать себя или своих союзников каким-либо образом, КНДР будет уничтожена»,  — подчеркнула постпред США.

    Дипломат добавила при этом, что «никто не хочет войны».

    КНДР будет уничтожена: Хейли предостерегла Пхеньян от «безрассудного» поведения

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона останется только военный вариант действий, если дипломатические усилия по решению ситуации с Северной Кореей потерпят неудачу.

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    Автор: Борис Любимов
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