КНДР будет уничтожена: Хейли предостерегла Пхеньян от «безрассудного» поведения

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Вашингтон, 17 сентября. Если власти Северной Кореи продолжат вести себя «безрассудно», США уничтожат КНДР. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

В интервью телеканалу CNN Хейли рассказала, что Вашингтон пытается использовать любую дипломатическую возможность для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, однако все доступные средства в СБ ООН по большому счету исчерпаны.

«Думаю, все мы знаем, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется защищать себя или своих союзников каким-либо образом, КНДР будет уничтожена», — подчеркнула постпред США.

Дипломат добавила при этом, что «никто не хочет войны».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона останется только военный вариант действий, если дипломатические усилия по решению ситуации с Северной Кореей потерпят неудачу.