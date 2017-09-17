Сборная России проиграла Испании в матче за бронзовые медали Евробаскета

В Избранное

Москва, 17 сентября. Баскетболисты сборной России проиграли испанцам в матче за бронзу чемпионата Европы. Битва за третье место на арене в Стамбуле завершилась со счетом 93:85.

В составе российской сборной Алексей Швед набрал 18 очков, а Тимофей Мозгов отметился даблом-даблом — 14 баллов и 10 подборов. В финале турнира встретятся сборные Словении и Сербии.

Напомним, российских баскетболистов в финал не пустила сборная Сербии. Полуфинальный матч в пятницу завершился со счетом 79:87.