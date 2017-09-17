Мэй рассказала о своих взаимоотношениях с Трампом
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Лондон, 17 сентября. Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй прекрасно ладит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
По словам британского политика, Трамп симпатизирует Соединенному Королевству.
«Особенность отношений между США и Великобританией заключается в том, что, когда мы расходимся во мнениях, то способны говорить об этом», — отметила она.
British PM @Theresa_May Opens Up About Her Relationship With Pres. Trump: "We work very well together."#POTUS #P2 pic.twitter.com/JWb6HPD8bB— Prime Politics (@Prime_Politics) September 17, 2017
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.