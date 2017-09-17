Мэй рассказала о своих взаимоотношениях с Трампом

Лондон, 17 сентября. Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй прекрасно ладит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

По словам британского политика, Трамп симпатизирует Соединенному Королевству.

«Особенность отношений между США и Великобританией заключается в том, что, когда мы расходимся во мнениях, то способны говорить об этом», — отметила она.