Стало известно, когда сын Трампа даст показания по «делу РФ» в сенате США

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Вашингтон, 17 сентября. Сын президента США Дональд Трамп-младший даст показания по «делу РФ» осенью. Об этом заявила сенатор Дайэнн Фейнстайн.

«Сенатор Гресли и, конечно, я сама намерены добиться его выступления перед комитетом на открытом заседании, когда мы сможем задать некоторые вопросы под присягой… Это произойдет этой осенью, я знаю это наверняка», — сообщила она в телеканалу CNN.

Напомним, Трамп-младший ранее выступил в закрытом режиме перед юридическим комитетом сената. Тогда обсуждались предполагаемые связи предвыборного штаба американского президента с Москвой.

Сын главы государства стал участником громкого скандала в США после того, как журналисты узнали о его встрече в 2016 году с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Трамп-младший утверждает, что хотел получить от правозащитницы информацию о пригодности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост руководителя страны.