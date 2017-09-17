Мультисервисную сеть передачи данных ВС РФ впервые проверили на учениях «Запад-2017»

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Москва, 17 сентября. На учениях «Запад-2017» впервые проверили функционирование высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных ВС России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, на российско-белорусских учениях впервые прошла апробация функционирования высокоскоростной защищенной мультисервисной сети передачи данных ВС РФ, предназначенной для обмена информацией большого объема в системе управления Вооруженных сил. Благодаря функционированию этой сети продолжительность циклов управления по применению различных видов оружия сократится в десятки раз. Кроме того, значительно повысится эффективность управления войсками.

Добавим, президент России Владимир Путин 18 сентября посетит Ленинградскую область и проверит ход учений «Запад-2017».