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Технологии
Мультисервисную сеть передачи данных ВС РФ впервые проверили на учениях «Запад-2017»
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    Мультисервисную сеть передачи данных ВС РФ впервые проверили на учениях «Запад-2017»

    18:49  17 Сентября 2017
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    Мультисервисную сеть передачи данных ВС РФ впервые проверили на учениях «Запад-2017»

    Москва, 17 сентября. На учениях «Запад-2017» впервые проверили функционирование высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных ВС России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

    По данным ведомства, на российско-белорусских учениях впервые прошла апробация функционирования высокоскоростной защищенной мультисервисной сети передачи данных ВС РФ, предназначенной для обмена информацией большого объема в системе управления Вооруженных сил. Благодаря функционированию этой сети продолжительность циклов управления по применению различных видов оружия сократится в десятки раз. Кроме того, значительно повысится эффективность управления войсками.

    Добавим, президент России Владимир Путин 18 сентября посетит Ленинградскую область и проверит ход учений «Запад-2017». 

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    Автор: Борис Любимов
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