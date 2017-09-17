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Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: ИГ не сдаст позиции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: ИГ не сдаст позиции в Дейр эз-Зоре

    19:20  17 Сентября 2017
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    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: почему ИГ* по-прежнему является угрозой в Дейр эз-Зоре

    В городе Дейр эз-Зор и его окрестностях сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Сообщается, что при поддержке ВКС РФ сирийской армии удалось установить контроль над районом Джафра, отрезав тем самым ключевой путь снабжения «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако главной целью и одновременно главной трудностью для правительственных сил является форсирование реки Евфрат и переброска сил на левый берег, где и сосредоточились сейчас основные силы «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что территорию восточнее Евфрата запрещенное в России «Исламское государство» занимает уже очень давно:

    «Это та часть Сирии, которая была сразу оккупирована после того, как «Исламским государством»* (запрещено в РФ) было принято решение о расширении своей сферы из Ирака на территорию Сирийской Арабской Республики».

    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: почему ИГ* по-прежнему является угрозой в Дейр эз-Зоре

    Эксперт отметил, что эти территории чрезвычайно важны для радикальных исламистов по целому ряду причин:

    «И главная из этих причин — нефтяные месторождения, которые, собственно, и дают основной доход для существования террористической организации. Нефть контрабандным путем продается в соседние страны и, по сути, является основой экономики террористической группы».

    Кроме того, эти территории важны, потому что оставшаяся часть террористов расположена в отдельных очагах на территории восточной Сирии и северо-западного Ирака:

    «То есть, фактически, Заевфратье является еще и стратегически важной территорией, поскольку позволяет поддерживать сообщение и взаимодействие между отдельными группировками «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые еще сохраняют свои позиции в Сирии и Ираке».

    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: почему ИГ* по-прежнему является угрозой в Дейр эз-Зоре

    Чрезвычайно важную роль играет эта территория и с точки военно-стратегической:

    «Поскольку Евфрат является естественным рубежом, как и любой естественный рубеж, является преимуществом для обороняющей стороны. Разумеется, террористы, давно проникшие в этот район, тщательно укрепили свои позиции и сейчас готовятся к последнему сражению на территории Сирии».

    Эксперт считает, что, несмотря на то поражение, которое «Исламское государство» (запрещено в РФ) потерпело, в том числе, в районе Дейр эз-Зора, нельзя говорить о том, что они полностью сломлены и деморализованы.

    «Еще остаются достаточно крупные соединения террористов, и, по всей вероятности, сражения за форсирование Евфрата будут в достаточной степени упорными, поэтому для армии Сирийской Арабской Республики, для России, для их союзников это будет непростая задача».

    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: почему ИГ* по-прежнему является угрозой в Дейр эз-Зоре

    Эксперт обратил внимание, что другие силы, которые официально заявляют о борьбе с терроризмом, скорее всего, не будут оказывать поддержку сирийской правительственной армии, а, наоборот, будут всячески противодействовать:

    «Полная победа сирийской правительственной армии над террористами не в интересах ни курдов, ни Соединенных Штатов Америки, поскольку это развенчает миф, который тщательно формировали на протяжении многих лет американцы о своей «бескомпромиссной борьбе с террористами». Мы видим, что только усилия России и сирийских правительственных сил позволили сломить хребет террористам в Сирии и добиться кардинальных изменений на линии фронта. Где были все это время американцы — не совсем понятно».

    Сирия встретит упорное сопротивление на левом берегу Евфрата: почему ИГ* по-прежнему является угрозой в Дейр эз-Зоре

    Наш собеседник отметил важность предстоящих сражений:

    «Если освобождение провинции Дейр эз-Зор от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) — это битва за Берлин, то сопротивление, которое будет оказывать «Исламское государство» (запрещено в РФ) правительственным силам на левом берегу Евфрата можно сравнить с последними арьергардными боями, которые вели фашисты против советских войск в 1945-м году».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #евфрат
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