Тиллерсон: Россия и Китай должны оказать давление на Северную Корею

В Избранное

Вашингтон, 17 сентября. Американская сторона просит власти России и Китая оказать политическое давление на Северную Корею. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

Дипломат напомнил о том, что КНР является главным поставщиком энергоресурсов в КНДР.

«Мы считаем, что Китай и Россия могут оказать серьезное давление на КНДР», — подчеркнул он.

Tillerson says China & Russia key in NK. Says China can cut off oil supplies, as they did in the past. Russia can stop hiring NK laborers pic.twitter.com/a0DCzGlL01 — Face The Nation (@FaceTheNation) September 17, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Пхеньян провел испытания баллистической ракеты «Хвасон-12».