Тиллерсон пригрозил КНДР военным сценарием урегулирования конфликта

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Вашингтон, 17 сентября. Если дипломатические усилия по решению ситуации с Северной Кореей потерпят неудачу, у США останется только военный вариант действий. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон напомнил, что СБ ООН наложил самые жесткие санкции на КНДР, чтобы вернуть власти этой страны к конструктивному и продуктивному диалогу.

«Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант остается единственным», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что американская сторона не исключает военного ответа на угрозу со стороны Северной Кореи, но этот сценарий нельзя назвать предпочтительным.