ВСУ «поздравили» обстрелами праздновавших свадьбу жителей Донецка

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Донецк, 17 сентября. В воскресенье Донецк вновь попал в прицел украинских орудий и минометов. Под огнем оказались поселки шахт Абакумова и Трудовские, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Поселок шахты Абакумова был обстрелян накануне ночью из СПГ(станковый противотанковый гранатомет) или БМП-1 (боевая машина пехоты), которые используют однотипные боеприпасы. В результате обстрела два снаряда попали в девятиэтажный дом между 7 и 8 этажами. Осколочное ранение получил парень 1995 года рождения, находившийся возле подъезда.

«Там ребята свадьбу праздновали, на 1 этаже. Вещи помогали заносить. Он вроде дружком был. Из Красногоровки стреляли. ВСУ там у нас стоят. Вот так вот молодежь поздравили», – рассказывает одна из жительниц.

Утром под обстрел попал и поселок шахты Трудовские. Местные жители привыкли во время обстрелов прятаться, но даже они не ожидали, что обстрел начнется после 9 часов утра воскресенья, прямо посреди белого дня.

Сейчас пострадавший от обстрела мужчина находится в больнице, и ФАН удалось пообщаться с ним.

«Было тихо. Я с женой был на кухне. А потом взрыв большой… Но мы привыкли. Знаем, что это из минометов. Выстрел громкий. Со стороны Марьинки. У нас на кухне окна с одной и с другой стороны высыпались. А потом через минуту или пять – второй. Я у окна был выбитого. Ну и меня осколками… Оно летело и в стену, и в веранду, даже двери открыло и в дом летело, такой сильный взрыв был. И затихло», – рассказывает Валентин.

Мужчина добавил, что скорая не доехала до его дома. Вывозили и оказывали ему первую помощь бойцы армии ДНР. «Оно уже так надоело. Тихо-тихо. Ну чего стрелять по жилым домам? Воскресенье же. Люди во дворах, на огородах. Хорошо, что внук уехал на соревнования. А так вдруг бы во дворе был? Я бы если во двор вышел, черт его знает, чем бы кончилось…», – подводит итог пострадавший.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь и их жизнь уже вне опасности, но такие «соблюдения перемирия» вновь и вновь ставят под угрозу жизни мирных жителей Донбасса.