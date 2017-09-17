Главные новости 17 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 17 сентября.

«Американцы говорят — ты там побузотерь, но без крайностей», — прокомментировал решение Саакашвили повременить со «штурмом» Киева экс-депутат Рады Владимир Олейник. Олейник о планах Саакашвили «штурмовать» Киев: Осень на Украине будет жаркой.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в микроблоге Twitter прокомментировал критическое заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о плане ввода миротворцев ООН на юго-восток Украины. Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) запретили ввоз изготовленной из свинины продукции со всей территории Украины. Донбасс: Власти ДНР запретили ввоз украинской свинины и сала.

Главной целью САА сейчас является форсирование реки Евфрат и переброска своих сил на левый берег. Какие сложности в этом может создать «Исламское государство»** (организация запрещена в РФ) — в материале ФАН. Сирия и переправа через Евфрат: что готовит ИГ* сирийской армии и ВКС РФ на левом берегу.

Грядущая зима может стать самой холодной за последние 100 лет, больше всего от изменения температурного фона может пострадать Великобритания. К такому выводу пришли британские климатологи, пишет The Mirror. Ученые предупредили о рекордно холодной зиме в Европе.

САА при поддержке ВКС РФ продвигается в сторону нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в районе города Аль-Бгелия в провинции Дейр эз-Зор. Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре.

Украинская полиция безуспешно пыталась разогнать разбитый перед администрацией Одессы палаточный лагерь. Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе.

Президент России Владимир Путин 18 сентября проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии на учениях «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября.

* Организация запрещена на территории РФ.