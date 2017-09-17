Власти Великобритании осторожно снизили уровень террористической угрозы

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Лондон, 17 сентября. Уровень террористической угрозы на территории Великобритании был снижен с критического (максимального) до серьезного. Об этом журналистам сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд.

Она также попросила жителей страны проявить осторожность.

«Серьезный уровень угрозы по-прежнему означает, что атака крайне вероятна, поэтому я призываю всех продолжать быть бдительными, но не встревоженными», — подчеркнула политик.

#BREAKING: Britain 's #Terror threat level was lowered from "critical" to “severe”, says British Home Secretary #amberrudd pic.twitter.com/H8quImR1uf — China Xinhua News (@XHNews) September 17, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Франции хотят повысить эффективность борьбы с терроризмом.