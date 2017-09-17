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Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ
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    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    19:30  17 Сентября 2017
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    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    Сирия, 17 сентября. 13 мирных жителей Аль-Маядина погибло под огнем международной коалиции, в Ракке SDF уничтожили 33 террориста ИГ*, «Тахрир аш-Шам» проводит рейды и аресты в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взорвали туннель боевиков в Дамаске, потеряли четырех солдат в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел радикалов в Хаме.

    «Исламское государство»: несет потери в Ракке, убило четырех солдат САА в Дейр эз-Зоре.

    «Файлак ар-Рахман»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Дамаске.

    «Тахрир аш-Шам»: проводит рейды на севере и северо-западе Идлиба.

    Курды: уничтожили 33 террориста ИГ в Ракке.

    Международная коалиция: нанесла удары по Дейр эз-Зору, в результате чего погибло 12 мирных жителей.

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    На востоке провинции Дамаск Сирийская арабская армия (САА) взорвала туннель радикальной оппозиционной группировки. Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в результате взрыва была ликвидирована группа боевиков, находившаяся под землей.

    В районе Аль-Аббасия сирийской столицы упало два минометных снаряда, передает Damascus Now. Информации о пострадавших не поступало.

    В районе населенного пункта Кафр Батна продолжаются бои между радикальными группировками «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что взаимные перестрелки противников привели к гибели нескольких мирных жителей поселения.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по освобождению города Дейр эз-Зор и ближайших окрестностей от террористов ИГ. Военный источник в Twitter (@sayed_ridha) сообщает, что в освобожденном ранее районе Дейр эз-Зора Джафра оказались заблокированы несколько групп террористов «Исламского государства». По информации Twitter-канала (@ir_lions) армия САР продолжает продвижение в кварталах Джафры с целью полностью освободить район от радикальных исламистов.

    В районе нефтяного поля Ат-Тайм к юго-западу от административного центра провинции в столкновении с ИГИЛ* погибло четыре солдата Сирийской арабской армии (САА). Также источник в Twitter (@V0kdCaDyfOH9JjI) сообщает, что террористы «Исламского государства» уничтожили боевую машину пехоты армии САР.

    ВВС международной коалиции нанесли удары по городу Аль-Маядин. По сообщению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате авианалета погибло 12 мирных жителей.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» проводят рейды в северной и северо-западной частях провинции Идлиб. Almanar News сообщает, что в результате прочесывания местности радикалы арестовали нескольких людей, в числе которых боевики «умеренной» «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА). Также члены «Тахрир аш-Шам» арестовывают мирных жителей подконтрольных им районов провинции.

    Напомним, радикальная коалиция «Тахрир аш-Шам», управляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры»*, установила контроль над административным центром и рядом населенных пунктов региона. Две недели назад боевики «Ахрар аш-Шам» и «свободной армии» вместе с членами других оппозиционных группировок, действующих на территории Идлиба, предприняли попытку развязать военный переворот с целью захвата контроля над провинцией.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. В эпицентре столкновений находятся районы Аль-Мурур и Аль-Харамия. Военный источник в Twitter (@No2Daesh) передает, что в ходе сражений в городе Ракка бойцы курдских отрядов уничтожили 33 террориста ИГИЛ. Кроме того ополченцы ликвидировали «джихад-мобиль».  

    Ранее бойцы курдских отрядов народного ополчения освободили от «Исламского государства» госпиталь Машхадани в районе Аль-Такана. В ходе зачистки территории было нейтрализовано 30 радикальных исламистов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    На северо-востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных боевиков сразу в трех населенных пунктах. Военный источник в Twitter (@arabi_today) сообщает, что солдаты правительственной армии открыли огонь по зонам дислокации радикалов в деревнях Атшан и Аль-Сармания. По сведениям другого источника, опубликованным в микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) обстрелу со стороны армии Башара Асада подверглись также укрепрайоны антиправительственных группировок в населенном пункте Аль-Кахира.

    Ранее сообщалось, что к северу от города Хама сирийская армия отбила атаку боевиков радикального формирования «Файлак Аль-Маджид».

    Ирак

    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ

    Бойцы курдского ополчения «Хашд аш-Шааби» проводят рейды в районе Балад провинции Салах эд-Дин. Alsumaria News пишет, что ополченцы обнаружили захоронение террористов с телами 15 членов «Исламского государства».

    В районе Аль-Будэж к югу от Фаллуджи прогремел взрыв. Информационное агентство Alsumaria News передает, что во время обыска одного из зданий сдетонировала бомба, заложенная террористами ИГИЛ. В результате инцидента ранено двое мирных жителей и два бойца «Хашд аш-Шааби».

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #международная коалиция
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    Сирия новости 17 сентября 19.30: под огнем международной коалиции погибло 13 мирных жителей Аль-Маядина, в Ракке уничтожено 33 террориста ИГ
    Сирия новости 17 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», «Тахрир аш-Шам» противостоит «Файлак ар-Рахман» в Дамаске
    Сирия новости 17 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре отрезан путь снабжения ИГ, под ударами коалиции в Ракке погибли женщина и дети
    Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре
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