Русская муха не пролетит: Порошенко закроет Украину для сотен тысяч россиян

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На своем очередном заседании украинское правительство «приняло к сведению» рекомендацию Петра Порошенко внести Российскую Федерацию в список стран «миграционного риска», представляющих определенную угрозу для национальных интересов Киева. Согласно официальной информации, уже к 30 сентября нынешнего года министерство иностранных дел Украины и СБУ подготовят так называемый «перечень нежелательных для пребывания на украинской территории россиян». По самым скромным подсчетам в упомянутый перечень попадут более полумиллиона граждан РФ, собирающиеся посетить территорию от Мариуполя до Ужгорода. Ряд западных правозащитных организаций уже назвал идею Порошенко «странным начинанием, противоречащим здравому смыслу». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Само по себе киевское нововведение не ново. Еще 10 июля украинский совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) принял решение о необходимости «усиления контроля над въездом на Украину и выездом из нее иностранцев и лиц без гражданства». Правда, тогда украинский президент этот документ не завизировал. Дескать, с юридической точки зрения такой запрет кажется неудачным: в преддверии введения безвизового режима между Киевом и рядом государств ЕС такие ограничения показались бы кощунством. Но все изменилось, причем в пользу самого украинского лидера.

«Объединенная Европа, частью которой уже практически является наша страна, активно пытается противостоять терроризму и нелегальной миграции, — сказал Порошенко с трибуны Верховной рады. – Россия, которую мы рассматриваем в качестве оккупанта и агрессора, вполне способна направлять в Европу через украинскую территорию своих шпионов. Попробуем этому противостоять!»

В качестве оправдания своей позиции президент Украины привел слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отметившей, что «безвиз» с ЕС станет для Киева серьезной проблемой.

«Через Украину в Европу устремятся миллионы мигрантов», — предположила она.

«А вот это уже Киев использовал в личных целях, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей куратор специальных программ международной правозащитной организации Human Rights Action (HRA) Андерс Берг. — Образно выражаясь, Порошенко под шумок закрыл границу для сотен тысяч граждан России, имеющих на Украине родственные или деловые связи».

Кого именно из россиян в ближайшее время не пустят на украинскую территорию, пока не сообщается.

Впрочем, это поистине — секрет Полишинеля.

«Российско-украинскую границу не смогут пересечь бывшие военнослужащие армии РФ, экс-сотрудники ФСБ, действующие чиновники местных администраций и представители прокремлевских общественных групп, — отметила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН общественный психолог Елена Александрова. — Автоматически в черные списки попадают журналисты, блогеры, актеры, музыканты и вообще — все, кто критикует действующий украинский режим».

Дальше — больше.

По идее Петра Порошенко националистически настроенные группировки на местах получат право самостоятельно проверять документы въезжающих на Украину (по железной дороге или автомобилями — прим. ФАН) россиян и выдворять «непрошеных гостей» восвояси.

«У нас ни одна русская муха не пролетит через границу, — хвастается активист харьковского отделения полувоенизированной группировки «Тризуб Степана Бандеры» (запрещена на территории РФ — прим. ФАН) Михаил. — Списки сайта «Миротворец» теперь покажутся москалям детским лепетом. Это вам даже не «Миротворец», это — новая Украина!»

Явно пытаясь доказать собственную значимость и значимость своей организации, Михаил заявил буквально следующее:

«Если захотим — будем пускать к себе только тех русских, кто, приезжая к нам, будет целовать украинский флаг и споет украинский гимн».

Напомним, так называемый «Миротворец» фактически находится под патронатом МВД Украины и украинского Минюста. В его черных списках «Миротворца» — сотни известных граждан РФ, в том числе режиссер Никита Михалков, актер Михаил Боярский, музыканты Григорий Лепс, Лолита Милявская и Наталья Королева.

«Санкционируя на государственном уровне подобные настроения, Порошенко допускает непростительную ошибку», — сказал в комментарии журналистам украинский политолог Андрей Золотарев.