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Украина
Русская муха не пролетит: Порошенко закроет Украину для сотен тысяч россиян
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    Русская муха не пролетит: Порошенко закроет Украину для сотен тысяч россиян

    18:05  17 Сентября 2017
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    Русская муха не пролетит: Порошенко закроет Украину для сотен тысяч россиян

    На своем очередном заседании украинское правительство «приняло к сведению» рекомендацию Петра Порошенко внести Российскую Федерацию в список стран «миграционного риска», представляющих определенную угрозу для национальных интересов Киева. Согласно официальной информации, уже к 30 сентября нынешнего года министерство иностранных дел Украины и СБУ подготовят так называемый «перечень нежелательных для пребывания на украинской территории россиян». По самым скромным подсчетам в упомянутый перечень попадут более полумиллиона граждан РФ, собирающиеся посетить территорию от Мариуполя до Ужгорода. Ряд западных правозащитных организаций уже назвал идею Порошенко «странным начинанием, противоречащим здравому смыслу». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

    Само по себе киевское нововведение не ново. Еще 10 июля украинский совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) принял решение о необходимости «усиления контроля над въездом на Украину и выездом из нее иностранцев и лиц без гражданства». Правда, тогда украинский президент этот документ не завизировал. Дескать, с юридической точки зрения такой запрет кажется неудачным: в преддверии введения безвизового режима между Киевом и рядом государств ЕС такие ограничения показались бы кощунством. Но все изменилось, причем в пользу самого украинского лидера.

    «Объединенная Европа, частью которой уже практически является наша страна, активно пытается противостоять терроризму и нелегальной миграции, — сказал Порошенко с трибуны Верховной рады. – Россия, которую мы рассматриваем в качестве оккупанта и агрессора, вполне способна направлять в Европу через украинскую территорию своих шпионов. Попробуем этому противостоять!»

    В перечень попадут более полумиллиона граждан РФ, собирающиеся посетить территорию от Мариуполя до Ужгорода

    В качестве оправдания своей позиции президент Украины привел слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отметившей, что «безвиз» с ЕС станет для Киева серьезной проблемой.

    «Через Украину в Европу устремятся миллионы мигрантов», — предположила она.

    «А вот это уже Киев использовал в личных целях, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей куратор специальных программ международной правозащитной организации Human Rights Action (HRA) Андерс Берг. — Образно выражаясь, Порошенко под шумок закрыл границу для сотен тысяч граждан России, имеющих на Украине родственные или деловые связи».

    Кого именно из россиян в ближайшее время не пустят на украинскую территорию, пока не сообщается.

    Впрочем, это поистине — секрет Полишинеля.

    «Российско-украинскую границу не смогут пересечь бывшие военнослужащие армии РФ, экс-сотрудники ФСБ, действующие чиновники местных администраций и представители прокремлевских общественных групп, — отметила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН общественный психолог Елена Александрова. — Автоматически в черные списки попадают журналисты, блогеры, актеры, музыканты и вообще — все, кто критикует действующий украинский режим».

    Дальше — больше.

    Кого именно из россиян в ближайшее время не пустят на украинскую территорию, пока не сообщается

    По идее Петра Порошенко националистически настроенные группировки на местах получат право самостоятельно проверять документы въезжающих на Украину (по железной дороге или автомобилями — прим. ФАН) россиян и выдворять «непрошеных гостей» восвояси.

    «У нас ни одна русская муха не пролетит через границу, — хвастается активист харьковского отделения полувоенизированной группировки «Тризуб Степана Бандеры» (запрещена на территории РФ — прим. ФАН) Михаил. — Списки сайта «Миротворец» теперь покажутся москалям детским лепетом. Это вам даже не «Миротворец», это — новая Украина!»

    Явно пытаясь доказать собственную значимость и значимость своей организации, Михаил заявил буквально следующее:

    «Если захотим — будем пускать к себе только тех русских, кто, приезжая к нам, будет целовать украинский флаг и споет украинский гимн».

    Напомним, так называемый «Миротворец» фактически находится под патронатом МВД Украины и украинского Минюста. В его черных списках «Миротворца» — сотни известных граждан РФ, в том числе режиссер Никита Михалков, актер Михаил Боярский, музыканты Григорий Лепс, Лолита Милявская и Наталья Королева.

    Националистически настроенные группировки на местах получат право самостоятельно проверять документы въезжающих на Украину

    «Санкционируя на государственном уровне подобные настроения, Порошенко допускает непростительную ошибку», — сказал в комментарии журналистам украинский политолог Андрей Золотарев.

    «Нет никаких сомнений в том, что 1 января 2018 года черные списки Порошенко пополнятся миллионами россиян, — подчеркивает правозащитник Андерс Берг. — Украинскому лидеру очень хочется казаться в глаза Запада лояльным и последовательным. Но Петр Алексеевич забыл, что его излишнее рвение Европа может не оценить».

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    Автор: Леонид Андросов
    #украина #порошенко #миротворец #черные списки
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