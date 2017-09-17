Порошенко потратит 7,5 миллиарда гривен на шпионов СБУ

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Киев, 17 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете на 2018 год. Об этом сообщили официальные представители администрации украинского лидера.

Как указано в документе, Киев планирует потратить на оборонные цели около 165,372 миллиарда гривен. Непосредственно министерство обороны Украины получит около 83 миллиардов гривен.

«В государственном бюджете-2018 на финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491 100 000 гривен за счет средств общего фонда и 160 900 000 гривен — за счет средств спецфонда», — отметила пресс-служба.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко может встретиться с главой США Дональдом Трампом.