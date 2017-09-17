Порошенко потратит 7,5 миллиарда гривен на шпионов СБУ
Киев, 17 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете на 2018 год. Об этом сообщили официальные представители администрации украинского лидера.
Как указано в документе, Киев планирует потратить на оборонные цели около 165,372 миллиарда гривен. Непосредственно министерство обороны Украины получит около 83 миллиардов гривен.
«В государственном бюджете-2018 на финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491 100 000 гривен за счет средств общего фонда и 160 900 000 гривен — за счет средств спецфонда», — отметила пресс-служба.
Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко может встретиться с главой США Дональдом Трампом.