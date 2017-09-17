Милонов назвал гротеском призыв «расстрелять» Оксимирона и Гнойного

В Избранное

Санкт-Петербург, 17 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил воспринимать как гротеск призыв расстрелять рэп-исполнителей Гнойного и Оксимирона. По мнению народного избранника, жителям Санкт-Петербурга не подобает слушать «музыку помоек», которую исполняют эти рэперы.

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — сказал Милонов в интерактивном эфире программы «Депутатская прикосновенность».

Депутат понял, что погорячился, и попросил присутствовавших отнестись к сказанному как к гротеску, пишет «Комсомольская правда».

Добавим, ранее депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих. Парламентарий утверждает, что у него претензий к музыкантам нет.