Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Девять человек пострадали из-за отравления неизвестным газом в Лондоне
Общество
Милонов назвал гротеском призыв «расстрелять» Оксимирона и Гнойного
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Милонов назвал гротеском призыв «расстрелять» Оксимирона и Гнойного

    19:50  17 Сентября 2017
    37

    Милонов назвал гротеском призыв «расстрелять» Оксимирона и Гнойного

    Санкт-Петербург, 17 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил воспринимать как гротеск призыв расстрелять рэп-исполнителей Гнойного и Оксимирона. По мнению народного избранника, жителям Санкт-Петербурга не подобает слушать «музыку помоек», которую исполняют эти рэперы.

    «Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — сказал Милонов в интерактивном эфире программы «Депутатская прикосновенность».

    Депутат понял, что погорячился, и попросил присутствовавших отнестись к сказанному как к гротеску, пишет «Комсомольская правда».

    Милонов назвал гротеском призыв «расстрелять» Оксимирона и Гнойного

    Добавим, ранее депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих. Парламентарий утверждает, что у него претензий к музыкантам нет. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18188

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7772

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6310

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9519

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        37532
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        США могут закрыть посольство на Кубе — Тиллерсон

        19:23   17 Сентября 2017
        86
        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

        18:16   17 Сентября 2017
        9165
        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        15:10   17 Сентября 2017
        3710
        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        13:12   17 Сентября 2017
        1368