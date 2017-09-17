Ложь Киева о «российском беспилотнике» в Донбассе разоблачили в Совфеде

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Украинский штаб так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе обнародовал проиллюстрированное фотографиями заявление о якобы упавшем под Донецком «российском» беспилотнике.

Украинские военные заявили, что БПЛА упал вечером 16 сентября, по их словам, аппарат не был сбит, а потерпел аварию из-за технического сбоя.

В сообщении указано, что беспилотники «Орлан-10» разрабатываются российским предприятием «Специальный технологический центр», однако штаб АТО признал, что аппаратура БПЛА является китайской.

«Корпус и двигатель — российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня», — сообщили украинские военные.

В Совете Федерации России подробного рода заявления считают провокацией. В частности, такого мнения придерживается заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Во-первых, российские беспилотники есть только на вооружении вооруженных сил России, а так как вооруженные силы России в Донбассе не присутствуют, то, соответственно, и российских беспилотников там не может быть по определению, — отметил сенатор Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Никаких российских летательных аппаратов там никто не запускал, а вот что там произошло на самом деле, и о чем речь, — это еще требует разъяснения. На сегодня уже ясно, что это провокация, которая для киевской власти является системной, и я уверен, что в этой истории разберутся в ближайшее время».

По словам Клинцевича, идентифицировать беспилотник не составляет никакого труда, если только киевские власти готовы предоставить об этом инциденте честную информацию.

«У каждого летального аппарата есть уникальный номер, по которому его можно идентифицировать и, если речь идет о военном беспилотнике, — выяснить, откуда он взлетел, и у кого состоит на вооружении», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, в любом случае этот аппарат к российской армии не имеет никакого отношения, что косвенно признал и сам штаб АТО, указав, что «начинка» у БПЛА нелицензионная.

«Какой смысл там работать нашему беспилотнику, если там нет российских войск? Никаких наших летательных аппаратов там нет. И, уж поверьте, если бы теоретически там мог оказаться какой-то серьезный беспилотник, то его бы никто не сбил, и уж тем более, он не упал бы сам», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее в комментарии RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов также назвал провокацией сообщение штаба АТО о падении «российского беспилотника».