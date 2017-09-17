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Общество
Заслуженная артистка России Валентина Строганова умерла в Саратове
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    Заслуженная артистка России Валентина Строганова умерла в Саратове

    17:30  17 Сентября 2017
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    Заслуженная артистка России Валентина Строганова умерла в Саратове

    Саратов, 17 сентября. Заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась в Саратове на 88-м году жизни. Коллектив местного Театра юного зрителя выразили соболезнования ее родным и близким.

    В сообщении на сайте ТЮЗа уточняется, что прощание с актрисой пройдет 18 сентября в 10.30 в театре, где Строганова играла с 1950 года. Представители учреждения отметили, что Киселева сыграла в ТЮЗе более ста ролей. В ее репертуаре такие спектакли, как «Три сестры», «На дне» и «Поздняя любовь».

    Кроме того, она исполнила роль в фильме «Без права на пощаду» режиссера Леонида Полонского 1970 года.

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #актриса #саратов #смерть #строганова #тюз
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