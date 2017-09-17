Минздрав РФ: Смертность от гриппа в 2016 году уменьшилась в 20 раз

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Москва, 17 сентября. Смертность от гриппа на территории России в 2016 году уменьшилась в 20 раз. Об этом сообщила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

«Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за пять лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз», — подчеркнула политик в эфире телеканала НТВ.

Скворцова также указала на то, что для вакцинации детей в 2017 году было подготовлено 17 миллионов доз вакцины.

Напомним, ранее стало известно о том, что более восьми миллионов россиян сделали прививки от гриппа.