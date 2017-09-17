Детский сад и школу в Адыгее отремонтируют после жалоб родителей Путину

В Избранное

Майкоп, 17 сентября. В Адыгее после обращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину капитально отремонтируют детсад и школу.

Как уточнили в администрации Майкопского района, в надлежащий вид приведут детский садик № 28 «Теремок» в поселке Первомайском и среднюю школу № 7 в поселке Каменномостском.

Чиновники особо подчеркнули, что учреждения будут не только отремонтированы, но также и газифицированы. Кроме того, в пресс-службе администрации отметили, что «Теремок» был построен в 1975 году и с этого момента ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас в нем воспитываются 67 малышей.

По словам заведующей детсада Татьяны Старицкой, во время дождей садик заливает водой, канализация источает неприятные запахи, дети находятся в сырых помещениях, в которых проваливаются полы и грозят обрушится потолки. Все это угрожает их здоровью, пишет ТАСС.