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Общество
Молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех российских городах
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    Молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех российских городах

    17:28  17 Сентября 2017
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    Молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех российских городах

    Москва, 17 сентября. В воскресенье в нескольких городах России прошли молитвенные стояния против фильма Алексея Учителя «Матильда». Противники ленты, еще не вышедшей в прокат, собирались вместе в Омске, Пскове и Москве.

    В Омске православные активисты собрались у Свято-Успенского кафедрального собора, о чем сообщал в соцсетях иерей Александр Лемешко. Люди вышли с плакатами: «Народ имеет право на защиту своих святых», «Руки прочь от русского царя», «Хватит издеваться над русскими». Также они выражали протесты против «блуда», алкоголя, ювенальной юстиции и других явлений.

     

    Похожее мероприятие прошло на Привокзальной площади в Пскове. Несколько десятков участников молитвенного стояния против «Матильды» присутствовали на молебне в честь Николая II. В Москве молитвенное стояние состоялось в храме Воскресения Христова в Кадашах.

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    Автор: Борис Любимов
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