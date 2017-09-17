Молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех российских городах

В Избранное

Москва, 17 сентября. В воскресенье в нескольких городах России прошли молитвенные стояния против фильма Алексея Учителя «Матильда». Противники ленты, еще не вышедшей в прокат, собирались вместе в Омске, Пскове и Москве.

В Омске православные активисты собрались у Свято-Успенского кафедрального собора, о чем сообщал в соцсетях иерей Александр Лемешко. Люди вышли с плакатами: «Народ имеет право на защиту своих святых», «Руки прочь от русского царя», «Хватит издеваться над русскими». Также они выражали протесты против «блуда», алкоголя, ювенальной юстиции и других явлений.

Похожее мероприятие прошло на Привокзальной площади в Пскове. Несколько десятков участников молитвенного стояния против «Матильды» присутствовали на молебне в честь Николая II. В Москве молитвенное стояние состоялось в храме Воскресения Христова в Кадашах.